Ustavna komisija začela razpravo o predlogu za ustavne spremembe glede pristojnosti ustavnega sodišča

Ljubljana, 5. oktobra - Ustavna komisija DZ je danes začela razpravo o vladnem predlogu za začetek postopka za spremembo 160., 161. in 162. člena ustave z osnutkom ustavnega zakona. Predlog uvaja diskrecijsko pravico ustavnega sodišča pri izbiri zadev, ki jih bo obravnavalo. Predlogu so v poslanski razpravi nasprotoval v SDS, podporo so mu izrazili v Gibanju Svoboda.