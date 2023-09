Ustavna komisija sprejela stališče o osnutku ustavnega zakona za spremembe pri imenovanju sodnikov in sodnem svetu

Ljubljana, 29. septembra - Ustavna komisija DZ se je danes opredelila do osnutka ustavnega zakona, s katerim bi v ustavo zapisali spremembe pri imenovanju sodnikov in sodnem svetu. Pri oblikovanju stališča so sledili mnenju strokovne komisije. Predlagajo, da DZ predlog za začetek postopka za spremembo ustave z osnutkom ustavnega zakona obravnava na seji v oktobru.