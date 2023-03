Na ustavni komisiji DZ zelena luč začetku postopka za prenos imenovanja sodnikov v roke predsednika republike

Ljubljana, 30. marca - Člani ustavne komisije DZ so z 11 glasovi za in petimi proti prižgali zeleno luč za začetek postopka ustavnih sprememb, s katerimi koalicija predlaga prenos pristojnosti imenovanja sodnikov na predlog Sodnega sveta z DZ na predsednika republike. Strokovna skupina bo predvidoma do konca aprila pripravila mnenje o osnutku ustavnega zakona.