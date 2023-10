S tradicionalnimi dobrodošlicami Univerze na Primorskem študentje v novo študijsko leto

Koper, 2. oktobra - Na Univerzi na Primorskem so novo študijsko leto začeli s tradicionalnim sprejemom brucev, ki je v živo potekal na fakulteti za management, prek prenosa pa so ga spremljali na ostalih fakultetah. Študente po besedah rektorice Klavdije Kutnar letos čaka sodelovanje v evropski univerzi Transform4Europe in projektu Zelena, digitalna in vključujoča UP.