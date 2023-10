S tradicionalnimi dobrodošlicami v novo akademsko leto

Ljubljana/Maribor/Koper/Nova Gorica, 2. oktobra - Na višješolskih in visokošolskih zavodih se začenja novo študijsko leto. V tem prelomnem obdobju, posebej za novince, ki se bodo morali privaditi na novo okolje in življenje, univerze, fakultete in študentske organizacije pripravljajo različne dobrodošlice. Visokošolski minister Igor Papič jim je v poslanici zaželel uspešno leto.