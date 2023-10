Na Univerzi v Mariboru začenja študijsko pot okoli 3500 bruck in brucev

Maribor, 2. oktobra - Na Univerzi v Mariboru danes začenja svojo študijsko pot okoli 3500 bruck in brucev, skupno je na 17 fakultet te univerze vpisanih okoli 14.000 študentov. Na večini fakultet so uvajalne aktivnosti potekale že prejšnji teden, zato so že danes začeli z rednimi študijskimi obveznostmi. Rektor Zdravko Kačič je vsem študentom izrekel dobrodošlico.