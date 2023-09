Minister Papič vsem študentom želi uspešno študijsko leto

Ljubljana, 30. septembra - Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič je v poslanici ob začetku študijskega leta vsem študentom zaželel uspešno leto. Posebej je pozdravil brucke in bruce in jim zaželel, da obdobje študija izkoristijo tudi za tkanje prijateljskih vezi, vsem pa je zaželel veliko študijskih, raziskovalnih in znanstvenih dosežkov.