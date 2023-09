Ministrica Ajanović Hovnik še uživa zaupanje premierja Goloba

Ljubljana, 29. septembra - Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik, ki se v zadnjih dneh otepa očitkov o visokih stroških službene poti v New York in domnevni netransparentnosti pri razpisu za nevladne organizacije, uživa zaupanje predsednika vlade, so sporočili iz njegovega kabineta. Premier Robert Golob hkrati verjame, da bo ministrica očitke argumentirano ovrgla.