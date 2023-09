V koaliciji zadržani s komentarji na očitke ministrici Ajanović Hovnik

Ljubljana, 29. septembra - Koalicijski partnerji so z odzivi na očitke ministrici Sanji Ajanović Hovnik o visokih stroški službene poti v New York in morebitnem netransparentnem razdeljevanju javnega denarja zadržani. V Gibanju Svoboda zatrjujejo, da ministrica uživa njihovo polno zaupanje. V Levici pričakujejo, da svoje delo najprej opravijo pristojni organi.