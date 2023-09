Službena pot delegacije ministrstva za javno upravo v New York sprožila več kritik

Ljubljana, 22. septembra - Udeležba ministrice za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik in štirih sodelavk ministrstva na julijskem forumu o trajnostnem razvoju v New Yorku dviguje prah. Za službeno pot vseh udeleženih je namreč država odštela nekaj več kot 33.000 evrov. Ministrica navedbe o neupravičenosti udeležbe sodelavk ministrstva zavrača in stroške ocenjuje kot razumne.