Koalicija napoveduje spremembe treh sistemskih zakonov v zdravstvu

Ljubljana, 27. septembra - Koalicijske poslanske skupine so se odzvale na predlog novele interventnega zakona v zdravstvu, ki ga je pripravila iniciativa Glas ljudstva. Ob tem so napovedali spremembe treh sistemskih zakonov v zdravstvu, ki jih bodo v javno obravnavo predvidoma dali do konca novembra, prednostno se posvečajo tudi omejitvi dvojnih praks dela v zdravstvu.