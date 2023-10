V blejskem parku z ograjicami in nadzorom dosegli večji red

Bled, 1. oktobra - Na Bledu se že več let trudijo za urejenost parka ob jezeru, vendar so zlasti poleti zelenice privlačne za posedanje in poležavanje turistov. Ker opozorila niso zalegla, so letos zelenice obkrožili z vrvicami, okrepili so tudi nadzor in ugotovili, da se je stanje močno izboljšalo. S podobnim pristopom nameravajo nadaljevati tudi na drugih območjih.