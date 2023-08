V gorenjskih turističnih središčih s sezono kljub vremenu zadovoljni

piše Tinkara Zupan

Bled/Bohinj/Kranjska Gora, 27. avgusta - V gorenjskih turističnih središčih so z letošnjo poletno turistično sezono zadovoljni. Kljub vremenskim nevšečnostim, ki so krojile poletje, so zabeležili približno podobno število gostov in nočitev kot v lanskem poletju. Čeprav jih je vodna ujma obšla, je prinesla nekaj odpovedi rezervacij, vendar se je situacija že umirila.