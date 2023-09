Turistična zveza izbrala finaliste za najgostoljubnejše mesto

Ljubljana, 15. septembra - Turistična zveza je objavila finaliste natečaja Moja dežela - lepa in gostoljubna 2023. Kot so sporočili, so v vseslovenskem tekmovanju v urejenosti in gostoljubnosti tekmovali številni kraji, v vsaki kategoriji pa so izbrali po tri nominirance. Zmagovalce bodo razglasili na dnevih slovenskega turizma, ki bodo novembra v Novi Gorici.