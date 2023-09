V ruskem obstreljevanju Hersona najmanj trije mrtvi

Kijev/Moskva, 29. septembra - V ruskem obstreljevanju so bile v južni ukrajinski regiji Herson ubite najmanj tri osebe, še pet pa je bilo ranjenih, je danes sporočil regionalni guverner Oleksandr Prokudin. O napadih poročajo tudi v Rusiji, kjer oblasti trdijo, da so ponoči sestrelile več ukrajinskih dronov v regijah Kursk, Kaluga in Belgorod.