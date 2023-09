Svet delavcev RTVS poziva k ureditvi delovnih razmer v informativnem programu TVS

Ljubljana, 28. septembra - Svet delavcev RTVS z zaskrbljenostjo spremlja medijske objave in razprave o razmerah v informativnem programu TVS. Vse sodelujoče poziva k strpni razpravi in spoštovanju dostojanstva posameznikov, vodstvo tega uredništva in TVS ter upravo RTVS pa k zagotavljanju takšnih delovnih razmer, da bodo zaposleni nesoglasja lahko reševali v dialogu.