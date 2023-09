Na pogovoru v okviru Festivala za tretje življenjsko obdobje so se zavzeli za dostojne pokojnine

Ljubljana, 27. septembra - Sodelujoči na današnjem pogovoru Od minimalne plače do dostojne pokojnine, ki so ga priredili v okviru Festivala za tretje življenjsko obdobje, so poudarili nujnost zadostnih dohodkov za upokojeno generacijo. Vsi starejši imajo pravico do minimalnega dohodka, je bilo slišati.