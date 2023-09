V Kinodvoru bodo v oktobru obeležili trojni jubilej

Ljubljana, 27. septembra - V Kinodvoru v letošnjem letu obeležujejo 15 let mestnega kina v stoletnem kinu na Kolodvorski ulici. 1. oktobra bo namreč minilo 15 let, odkar je vrata odprl mestni kino Kinodvor, in 15. oktobra 100 let od prve filmske projekcije v dvorani kina na Kolodvorski ulici. Jubilej bodo obeležili z več dogodki.