Kinodvor letos v znamenju treh obletnic

Ljubljana, 21. januarja - Mestni kino Kinodvor bo letos praznoval tri obletnice: stoletnico kina na Kolodvorski, dvajsetletnico art kina in 15-letnico Javnega zavoda Kinodvor. Obletnice bodo obeležili z vrsto dogodki, s katerimi želijo opozoriti na vlogo mestnega kina kot urbanega kulturnega, ustvarjalnega in medgeneracijskega družabnega središča, so zapisali v Kinodvoru.