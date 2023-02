Kino na ljubljanski Kolodvorski v sto letih od burnih začetkov prek Sloge do dragocenega rubina

piše Maja Lazar

Ljubljana, 19. februarja - Kino na Kolodvorski ulici v Ljubljani je bil odprt pred sto leti. Burnemu življenju, vrednemu filmske upodobitve, in različnim spremembam navkljub se je obdržal vse do danes. Trdoživemu današnjemu Kinodvoru sedanja direktorica Metka Dariš napoveduje še nadaljnjih sto let.