Med glavnimi izzivi slovenske manjšine na Hrvaškem učenje jezika

Zagreb, 27. septembra - Izzivi slovenske manjšine na Hrvaškem se ponavljajo, zlasti je to učenje slovenskega jezika, je danes v Zagrebu ocenila predsednice komisije DZ za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko. Predstavniki slovenske manjšine, s katerimi se je srečala, so jo opozorili še na slab izid Slovencev na manjšinskih volitvah.

Lep Šimenko se je srečala s predsednico Zveze slovenskih društev na Hrvaškem Barbaro Riman ter poslanko slovenske narodnosti v saboru in predstavnico slovenske narodne manjšine v varaždinski županiji Barbaro Antolić Vupora.

Gre za prvi večji obisk komisije DZ za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu na Hrvaškem od leta 2017, predsednici komisije DZ pa se taki obiski zdijo izjemnega pomena, saj samo s terena lahko dobijo prave informacije.

Med glavnimi izzivi slovenske skupnosti na Hrvaškem je omenila učenje slovenščine oz. zagotavljanje zadostnega števila učiteljev, ki bi lahko učili slovenski jezik na Hrvaškem.

Slovenska skupnost sicer po njeni oceni deluje dobro, Lep Šimenko pa pričakuje, da se bo med svojim tridnevnim obiskom bolje seznanila z razmerami. "To je pomembno, ker bomo v prihodnjih dveh mesecih sprejemali proračun. Slovenija kar znatno podpira delovanje društev, tudi tukaj na Hrvaškem, tako pa bomo videli, kje so izzivi in kje bi morali nameniti več sredstev," je dodala.

Riman je opozorila na problem pomanjkanja učiteljev za pouk slovenščine v hrvaških osnovnih šolah. Komisijo je seznanila tudi z relativno slabim izidom na volitvah za svete in predstavnike narodnostnih manjšin v lokalnih skupnostih na Hrvaškem in zmanjšanjem možnosti pri kandidacijskih listah.

Ker so rezultati popisa prebivalstva iz leta 2021 pokazali upad števila pripadnikov slovenske manjšine, je ta od zadnjih manjšinskih volitev leta 2019 namreč izgubila pravico do svojega predstavnika v sisaško-moslavški in bjelovarsko-bilogorski županiji, medtem ko v splitsko-dalmatinski in zagrebški županiji nima več pravice do sveta. Predstavnika je izgubila v mestih Karlovec, Varaždin, Osijek in Poreč.

Po svoji številčnosti bi slovenska manjšina lahko volila svoje predstavnike tudi v nekaterih drugih hrvaških mestih, občinah in županijah, a ni bilo kandidatov.

Na ta problem je opozorila tudi Antolić Vupora. Po zadnjem popisu na Hrvaškem živi okoli 30 odstotkov Slovencev manj kot po popisu prebivalstva iz leta 2011, medtem ko se je število celotnega prebivalstva na Hrvaškem zmanjšalo za slabih 10 odstotkov. "Že ta razlika ni logična," je dejala in dodala, da po njihovih ocenah med zadnjim popisom prebivalstva ni bilo popisanih skoraj 4000 Slovencev. Za Slovence se je na Hrvaškem leta 2021 sicer izreklo 7729 oseb.