Slovenska manjšina na Hrvaškem ob izjemno nizki volilni udeležbi izbrala svoje lokalne predstavnike

Zagreb, 9. maja - Slovenska narodna skupnost na Hrvaškem je na nedeljskih volitvah dobila manjšinske svete v primorsko-goranski in istrski županiji ter županiji Mesto Zagreb pa tudi v mestih Reka, Čabar, Pulj in Umag ter v občinah Matulji in Cestica. Udeležba na volitvah je bila tako kot vedno doslej izjemno nizka.