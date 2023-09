Kalifornijski guverner Newsom podpisal več kot 20 zakonov proti orožju

Sacramento, 27. septembra - Demokratski guverner Kalifornije Gavin Newsom je v torek podpisal več kot 20 zakonov o orožju, med njimi zakona o prepovedi nošenja orožja v večini javnih prostorov in o podvojitvi davkov na prodajo orožja in streliva v tej ameriški zvezni državi, poroča ameriška televizija ABC. Zagovorniki pravice do nošenja orožja so že napovedali tožbe.