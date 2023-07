Dan neodvisnosti v ZDA zaznamovali tudi strelski napadi

New York, 4. julija - V ZDA danes praznujejo dan neodvisnosti, ko po vseh zveznih državah potekajo tradicionalni pikniki, nebo pa razsvetlijo ognjemeti. Praznik poleg prazničnih popustov in obiskov pri sorodnikih in prijateljih sicer običajno zaznamujejo tudi množični strelski napadi, ki so v ZDA pogosti, omogoča pa jih predvsem velika razširjenost strelnega orožja.