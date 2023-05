Nasilje med prazniki v ZDA zahtevalo najmanj 16 življenj

New York, 30. maja - Nasilni izpadi so konec tedna, ko so v ZDA praznovali dan spomina na padle vojake, ki je tudi uradni začetek poletne kopalne sezone, zahtevalo najmanj 16 življenj, poročajo ameriški mediji. Na Floridi v kraju Hollywood Beach je bilo v strelskem napadu ranjenih 19 ljudi, v Kaliforniji pa so najstniki hudo pretepli dva marinca.