Fajon na srečanju za Vrh o prihodnosti ZN

New York, 21. septembra - Ob robu splošne razprave 78. zasedanja Generalne skupščine ZN se je ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon udeležila pripravljalnega ministrskega srečanja za Vrh o prihodnosti. Pozvala je k okrepitvi globalnega upravljanja in reformi multilateralnega sistema ZN, da bi se lahko uspešno spopadli z izzivi današnjega časa.