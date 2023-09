Ministrica Fajon gostila srečanje kolegov držav naslednic nekdanje Jugoslavije

New York, 21. septembra - Zunanja ministrica Tanja Fajon je v prostorih slovenske misije pri ZN v New Yorku danes ob robu 78. zasedanja Generalne skupščine ZN na delovnem srečanju gostila prvo srečanje držav naslednic nekdanje Jugoslavije na ministrski ravni, so sporočili z ministrstva za zunanje in evropske zadeve. Srečanja se ni udeležila Srbija.