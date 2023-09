Na Festivalu za tretje življenjsko obdobje o dolgoživi družbi, digitalizaciji, zdravju in e-oskrbi

Ljubljana, 27. septembra - V Cankarjevem domu v Ljubljani bo od danes do petka potekal tradicionalni Festival za tretje življenjsko obdobje. Starejši se bodo lahko na enem mestu seznanili z vsebinami o dolgoživi družbi, digitalizaciji, zdravju in e-oskrbi. Festival se bo posvečal tudi izboljšanju kakovosti življenja starejših in uresničevanju solidarnosti med generacijami.