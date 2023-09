Skupnost socialnih zavodov: Ministrstvo v smernicah zdravstvene politike spregledalo starejše

Ljubljana, 25. septembra - Ministrstvo za zdravje je v smernicah zdravstvene politike za leti 2024 in 2025 povsem spregledalo starejše, so prepričani v Skupnosti socialnih zavodov Slovenije. Čeprav se domovi za starejše že več let soočajo z velikim pomanjkanjem zdravstvenega kadra socialno-varstveni zavodi v dokumentu niso omenjeni niti enkrat, so opozorili.