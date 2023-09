Na znanstvenem posvetu o biologiji staranja poudarili pomen poznavanja bioloških ur

Ljubljana, 21. septembra - Na znanstvenem posvetu Gerontološkega društva Slovenije o biologiji staranja so v ospredje postavili biološke ure. To so orodja, ki jih razvijajo na osnovi velike količine bioloških podatkov s pomočjo umetne inteligence in dobro prikazujejo potek staranja, napovedujejo pričakovano življenjsko dobo ter tveganja za pojavnost bolezni.