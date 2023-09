Zbornica zdravstvene in babiške nege za dve diplomirani medicinski sestri na splošno ambulanto

Ljubljana, 12. septembra - V Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije podpirajo krepitev ambulant družinske medicine, ki je predvidena v usmeritvah zdravstvene politike ministrstva za zdravje za leti 2024 in 2025. Predlagajo pa, da bi v splošnih ambulantah poleg srednje medicinske sestre delovali dve diplomirani medicinski sestri, in ne ena, kot predvideva ministrstvo.