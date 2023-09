Po napadu na severu Kosova šest pridržanih osumljenih terorizma

Mitrovica, 25. septembra - Kosovske oblasti so po nedeljskem napadu na policijo v kraju Banjska na severu Kosova pridržale šest ljudi, ki so osumljeni več kaznivih dejanj, tudi terorizma. V napadu je bil ubit policist, v spopadih, ki so sledili, pa še trije napadalci. EU poziva k ponovni vzpostavitvi miru in stabilnosti ter poudarja nujnost dialoga.