Slovenija ostro obsodila napad na Kosovu

Ljubljana, 24. septembra - Slovenija ostro obsoja današnji napad na kosovsko policijo na severu države, so danes sporočili z zunanjega ministrstva. Zaradi nocojšnjega napada, v katerem je bil ubit kosovski policist, ter še vedno trajajočega spopada med kosovsko policijo in oboroženimi skupinami so v stanju pripravljenosti tudi enote Natove misije na Kosovu Kfor.