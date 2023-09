Na severu Kosova po napadu nadaljevanje spopadov med policijo in oboroženimi skupinami

Mitrovica, 24. septembra - Na severu Kosova se danes nadaljujejo spopadi med kosovsko policijo in oboroženimi skupinami, potem ko je bil ponoči v napadu v kraju Banjska ubit policist, še en pa je bil ranjen. V spopadih so bili po navedbah kosovske policije doslej ubiti trije napadalci, več ljudi so pridržali.