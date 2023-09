Pregled - šport, 22. 9. (petek)

LONDON - Slovenski kanuist Benjamin Savšek je v Londonu še drugič v karieri postal svetovni prvak v slalomu na divjih vodah. Olimpijski prvak iz Tokia je bil najboljši že v polfinalu, v finalu pa je zanesljivo premagal vse tekmece. Francoza Nicolasa Gestina je premagal za sekundo in 18 stotink, tretje mesto je osvojil Italijan Paolo Ceccon. Drugi slovenski finalist Luka Božič je po veliki napaki zasedel deseto mesto, zbral je 52 kazenskih sekund. Brez njih bi zaostal le za Savškom. Ta še naprej dokazuje, da je specialist za največje tekme. Po letu 2017 in Pauju je drugič pokoril konkurenco na svetovnem prvenstvu, skupno ima s svetovnih prvenstev pet kolajn, v Londonu je bil leta 2015 že drugi. To pa je bila že njegova sedma zmaga na na največjih tekmovanjih, poleg olimpijskega ima še štiri naslove evropskega prvaka.

LODŽ - Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca tudi po peti tekmi kvalifikacijskega turnirja za nastop na olimpijskih igrah v Lodžu ostaja brez zmage. Peta reprezentanca, ki jo je ugnala, je Tajska, ki je bila boljša s 3:0. Za Tajke je to druga zmaga na turnirju, pred tem so premagale tudi Poljsko.

Slovenske odbojkarice so bile v prvih dveh nizih enakovredne tekmice, z boljšo končnico bi si lahko v njih priigrale boljše izhodišče za nadaljevanje. Še posebno to velja za drugi niz, v katerem so vodile z 22:20, toda do konca niza osvojile le še točko. V tretjem nizu pa so prej popustile in niso bile konkurenčne.Z 19 točkami je bila v slovenski vrsti najučinkovitejša Mija Šiftar, Saša Planinšec se je izkazala s petimi bloki.

KRŠKO - Slovenska ženska nogometna reprezentanca je na uvodni tekmi lige narodov v ligi B in skupini 4 v Krškem izgubila proti Češki z 0:2. Izbranke Saše Kolmana bodo drugo tekmo igrale v torek, ko bodo gostovale v Bosni in Hercegovini. Slovenke so si na uvodnih dveh tekmah lige narodov želele dve zmagi. A se jim želja vsaj proti Češki, sicer s 27. mestom na lestvici Mednarodne nogometne zveze najboljši ekipi v skupini, ni uresničila. Češka je Slovenkam, 40. na svetovni lestvici, ki so sicer dobro začele, zabile po en gol ob koncu vsakega polčasa.

DOMŽALE - Nogometaši Domžal so v 9. krogu Prve lige Telemach po preobratu premagali Aluminij z 2:1 (0:1).

BRDO PRI KRANJU - Zmaga nogometašev Olimpije na derbiju proti Mariboru v 8. krogu državnega prvenstva bo imela finančne posledice za oba kluba, je odločil disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije Boštjan Jeglič. V taboru zmajev bodo morali zaradi nešportnega vedenja navijačev v blagajno NZS prispevati 8750 evrov, vijoličasti pa bodo "lažji" za 5750 evrov.

MÜNCHEN - Nemški nogometni strateg Julian Nagelsmann je postal novi selektor nemške reprezentance, je danes sporočila Nemška nogometna zveza. Nekdanji trener Bayern Münchna bo Nemčijo vodil na domačem evropskem prvenstvu prihodnje leto, podpisal pa je kratkoročno pogodbo do 31. julija 2024. Po EP se bo lahko svobodno odločil o svoji prihodnosti.Šestintridesetletni Nemec je na klopi elfa zamenjal Hansija Flicka. Ta je službo izgubil 10. septembra po le štirih zmagah na zadnjih 17 tekmah, vključno z izpadom v skupinskem delu svetovnega prvenstva, piše nemška tiskovna agencija dpa.

BAKU - Slovenski judoistki Maruša Štangar in Kaja Kajzer sta današnje nastope na grand slamu v Bakuju končali po dopoldanskem delu, obe z zmago in porazom. Štangar je imela v kategoriji do 48 kg nekoliko nesrečen žreb. Najprej je po pričakovanjih odpravila domačo tekmovalko Ramile Alijevo, nato pa je bila njena nasprotnica nosilka bronastih odličij z zadnjih dveh svetovnih prvenstev, Italijanka Assunta Scutto.Kot v osmini finala letošnjega svetovnega prvenstva v Dohi je bila spet boljša Italijanka in 25-letni tekmovalki Olimpije preprečila preboj v četrtfinale in boj za odličja. Kajzer pa je v kategoriji do 57 kg kot na grand slamu v Antalyi dobila prvi dvoboj z Bolgarko Ivelino Ilijevo, v drugem krogu pa je tekmovalka Bežigrada tesno izgubila z 32-letno izkušeno Francozinjo Priscillo Gneto.

ASSEN - Na cestni dirki mlajših članov na evropskem prvenstvu na Nizozemskem slovenski kolesarji niso zabeležili večjega uspeha. Pri moških je Gal Glivar zasedel 23. mesto, za zmagovalcem Dancem Henrikom Pedersenom je na 136,5 kilometra dolgi progi zaostal 49 sekund. Precej večji zaostanek sta si nabrala Aljaž Turk in Luka Ziherl. Pri dekletih je po 108 kilometrih vožnje zmagala Nizozemka Ilse Pluimers, od dveh Slovenk se je z najboljšimi enakovredno borila Nika Bobnar, z zaostankom 39 sekund je zasedla 27. mesto. V soboto bosta na prvenstvu cestni dirki članic in mladincev.

LJUBLJANA - Ameriški košarkar Dewayne D.J. Stewart mlajši je nova okrepitev Cedevite Olimpije, so danes sporočili iz ljubljanskega kluba. Stewart ml. bo člansko ekipo okrepil tik pred začetkom rednega dela sezone, v minuli pa je nastopal v Dominikanski republiki.