Pregled - svet, 22. 9. (petek)

RIM - V starosti 98 let je v rimski bolnišnici umrl nekdanji italijanski predsednik Giorgio Napolitano. Že dlje časa je imel zdravstvene težave. V bolnišnico so ga sprejeli kmalu po njegovem rojstnem dnevu 29. junija, v zadnjih dneh pa se je njegovo stanje še poslabšalo. Napolitano je bil italijanski predsednik z najdaljšim stažem, ki je služil dva mandata med letoma 2006 in 2015.

BRUSELJ - EU je sporočila, da bo v prihodnjih dneh izplačala okoli 67 milijonov evrov podpore za upravljanje migracij v Tuniziji. 42 milijonov evrov bodo izplačali na podlagi julija sklenjenega memoranduma, sredstva bodo med drugim namenjena obnovi ladij za reševanje, pa tudi mednarodnim organizacijam. Tunizija bo prejela še 60 milijonov evrov proračunske podpore.

KIJEV/MOSKVA - V raketnem napadu na polotok Krim, ki je pod ruskim nadzorom, je bil zadet sedež ruske črnomorske flote v Sevastopolu, so potrdile proruske oblasti. Rusija trdi, da je nad Krimom sestrelila pet raket, po napadu so pogrešali enega vojaka. Odgovornost za napad je prevzela ukrajinska vojska.

WASHINGTON/OTTAWA - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je ameriškemu predsedniku Joeju Bidnu v četrtek v Beli hiši zahvalil za vso pomoč ZDA Ukrajini zaradi ruske invazije in napovedal pogovore o nadaljnji vojaški pomoči. Biden je Ukrajino označil za partnerja in zaveznika. Iz ZDA je Zelenski prispel na nenapovedan obisk v Kanado, da bi pridobil pomoč Kijevu v boju proti ruski invaziji.

KIJEV - V novem ruskem raketnem napadu na Ukrajino je bila v mestu Kremenčuk ubita ena oseba, še 15 pa je bilo ranjenih. Ukrajinski premier Denis Šmihal je očital Rusiji, da je pred zimo znova zagnala sistematsko kampanjo zračnih napadov na ukrajinsko energetsko infrastrukturo. Ob tem je zagotovil, da je Ukrajina letos bolje pripravljena in je okrepila zračno obrambo.

NEW YORK - Armenija in Azerbajdžan sta si po operaciji azerbajdžanske vojske v pokrajini Gorski Karabah v četrtek v Varnostnem svetu ZN izmenjala resne obtožbe. Armenija je Bakuju očitala, da izvaja "etnično čiščenje" nad armenskim prebivalstvom v Karabahu. Medtem so med stranema potekala pogajanja o umiku vojaških sil armenskih separatistov iz regije in vrnitvi razseljenih prebivalcev.

MARSEILLE - Papež Frančišek je prispel začel dvodnevni obisk v Franciji, ki ga bo posvetil predvsem problematiki migracij in si prizadeval prenesti sporočilo o strpnosti in sočutju. Ob prihodu je poudaril, da je dolžnost človeštva reševati ljudi v težavah in posvaril pred ravnodušnostjo do migrantov.

BRUSELJ - Evropska komisija je Ukrajini izplačala 1,5 milijarde evrov v okviru paketa makrofinančne pomoči, vrednega do 18 milijard evrov. V okviru te pomoči, ki je namenjena pokrivanju njenih takojšnjih potreb po financiranju, je sicer Kijevu letos skupno izplačala že 13,5 milijarde evrov.

BRUSELJ - Evropski svet je sprejel predlog sestave Evropskega parlamenta za mandatno obdobje 2024-2029. Parlament bo imel dodatnih 15 poslancev, Slovenija pa bo dobila še enega, devetega evropskega poslanca. Ob tem je Evropski svet pristojne pozval, naj zagotovijo, da povečanje števila sedežev v naslednjem petletnem mandatu ne bo vplivalo na proračun.

BORDEAUX - Britanski kralj Karel III. je s postankom v mestu Bordeaux sklenil svoj tridnevni državniški obisk v Franciji. Pred mestno hišo ga je pričakala množica ljudi, med sprehodom po središču mesta pa ga je navdušeno pozdravila tudi ekipa ragbija s Fidžija, ki mu je zapela himno.

PEKING - Kitajski predsednik Xi Jinping je na pogovorih sprejel sirskega kolega Bašarja al Asada in ob tem napovedal vzpostavitev novega strateškega partnerstva med državama. Xi in Asad sta se srečala v vzhodnem kitajskem mestu Hangzhou, kjer se bo sirski predsednik v soboto udeležil slovesnega odprtja azijskih iger.

PARIZ - Pariško tožilstvo je zahtevalo sojenje nekdanji vodji skrajno desne stranke Nacionalni zbor Marine Le Pen in 26 njenim sodelavcem, ki naj bi evropska sredstva, namenjena poslancem Evropskega parlamenta, porabili za zaposlitve sodelavcev v Franciji. V primeru obsodbe jim grozi do deset let zapora in denarna kazen.

DETROIT - Stavki okrog 13.000 delavcev ameriške avtomobilske industrije, ki poteka teden dni, se je pridružilo še nekaj več kot 5600 zaposlenih v 38 distribucijskih centrih v 20 zveznih državah ZDA. Širitev stavke bo prizadela podjetji General Motors in Stellantis.

NEW DELHI - Indijski parlament je v četrtek potrdil spremembo zakona, ki določa, da bo tretjina sedežev v spodnjem domu in parlamentih indijskih zveznih držav rezervirana za ženske, s čimer bi zagotovili njihovo enakopravnejšo zastopanost. Indijski premier Narendra Modi je odločitev označil za odločilen mejnik za večjo zastopanost žensk v Indiji.