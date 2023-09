V Poljanski dolini bi za sanacijo plazov potrebovali več mehanizacije

Poljane nad Škofjo Loko, 22. septembra - Na območju Poljanske doline mesec in pol po vodni ujmi še vedno poteka interventna sanacija na številnih plazovih. Trudijo se, da dela opravijo čim bolj kakovostno, da preprečijo morebitne nove težave ob jesenskem deževju in v prihodnje. Dela pa bi lahko potekala hitreje, če bi bilo na voljo več gradbene mehanizacije in ekip.