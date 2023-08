V Škofji Loki in Poljanski dolini še naprej veliko dela na cestah

V Škofji Loki so danes pristojne službe še vedno opravljale nekatera interventna dela. Dostopnost do doline Hrastnice, Bodoljske grape in Sopotnice še vedno ni popolna, so pa vse ceste prevozne za urgentne službe, je za STA povedal škofjeloški župan Tine Radinja.

Pri odpravljanju posledic vodne ujme je Ločanom v tednu dni pomagalo več kot 1500 strokovno usposobljenih oseb, med njimi gasilci, gorski reševalci, koncesionarji, člani Rdečega križa, zaposleni na Komunali Škofja Loka in v komunalnih službah drugih občin.

"Na pomoč so prišle res številne ekipe z vso razpoložljivo mehanizacijo, tako da je na večini prizadetih lokacijah situacija vidno izboljšana," sporočajo z Občine Škofja Loka. V četrtek sta v Škofjo Loko prišli tudi delegaciji iz Italije in Poljske, da sta opravili pregled mostov, ki jih bodo v okviru meddržavne pomoči sanirali.

Dela se nadaljujejo tudi danes. Na terenu so znova pristojni vzdrževalci občinskih in državnih cest z vso razpoložljivo mehanizacijo, pa tudi ostala gradbena podjetja, ki pomagajo vzdrževalcem ali pa delujejo pod okriljem gasilskih enot oziroma delujejo samostojno. Veliko naredijo tudi kmetje s svojo kmetijsko, gozdarsko in gradbeno mehanizacijo.

V Škofji Loki se zahvaljujejo vsem prostovoljcem, ki so izvrstno opravili svoje delo in še enkrat dokazali, da znamo stopiti skupaj. Danes so na terenu še nekatere večje skupine prostovoljcev, ki so jih aktivirali prek elektronskega naslova občine, od danes pa tako kot povsod po državi organizacija poteka prek aplikacije Poplave 2023. Potreb po rokah je sicer sedaj manj, saj je na vrsti velika mehanizacija za odvoz materiala na deponije, so pojasnili v Škofji Loki.

Na Javnem Loškem vodovodu je dobava vode zagotovljena, ukrep prekuhavanja pa prav tako kot tudi v Občini Gorenja vas - Poljane še vedno velja. Zagotovljena je tudi oskrba z električno energijo, pri čemer Elektro Gorenjska nekatere odjemalce še oskrbuje z agregati.

"Še vedno velja, da obstaja nevarnost plazov, zato poskrbimo za svojo varnost in še vedno ne hodimo na takšna območja," opozarjajo na Občini Škofja Loka in prosijo ljudi, naj ne ovirajo dela s strojno mehanizacijo.

V Poljanski dolini so s postavitvijo začasnega mostu v četrtek ponovno vzpostavili prevoznost lokalne ceste Poljane-Javorje. Nekaj cest v občini Gorenja vas - Poljane še vedno ostaja neprevoznih, na vseh pa potekajo dela za čimprejšnjo vzpostavitev prevoznosti, zagotavljajo na Občini. Občane pri vožnji po občinskih cestah opozarjajo na splošno previdnost zaradi poškodovanih bankin, spodjedenih cestišč in zemeljskih plazov nad cestišči.

V Poljanah je vodna ujma uničila tudi Krajevno knjižnico Poljane, ki bo do nadaljnjega zaprta. V Poljanah izposojeno gradivo bodo občani vrnili v knjižnico v Gorenji vasi. "Če vam je povodenj gradivo poškodovala, pokličite v knjižnico v Gorenjo vas in se boste o vsem dogovorili," sporočajo z Občine.

Tudi na območju Žirov sanacijska dela po vodni ujmi napredujejo in številne uničene ceste znova dobivajo svojo staro podobo. Kot je v video nagovoru izpostavil žirovski župan Franci Kranjc, imajo vsi občani vsaj zasilen dostop do svojih domov, za kar so se skupaj z gasilci, civilno zaščito, prostovoljci in strojniki močno trudili vse od začetka ujme. Dela pa še vedno intenzivno potekajo.

"Za nas na občinski upravi je to šele začetek. Čaka nas težko obdobje, v katerem bomo veliko časa posvetili sanaciji cest in infrastrukture. Naredili bomo vse, da od države pridobimo maksimalno možno finančno pomoč. Morali bomo gospodariti odgovorno in preudarno kot še nikoli doslej. Nekateri projekti bodo žal prestavljeni, sredstva pa prerazporejena. V dani situaciji je to neizogibno, zato vas prosim za razumevanje," je poudaril župan.