Vseh pet doseljenih risov zaenkrat ostaja na območju Gorenjske

Pokljuka/Železniki, 31. maja - Risi, ki so v okviru projekta Life Lynx letos prišli na Gorenjsko, so dober mesec po izpustitvi ostali na območju Pokljuke in Jelovice. To kažejo prvi podatki iz telemetričnih ovratnic, s katerimi je opremljenih vseh pet risov. Projektna ekipa na terenu preverja, kako uspešno se risi prilagajajo na svoje novo okolje.