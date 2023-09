V ljubljanskem Štepanjskem naselju zaživel četrtni center Golovec

Ljubljana, 21. septembra - Mestna občina Ljubljana (Mol) je ta teden na Pesarski cesti 14 odprla četrtni center Golovec. Zasnovali so ga medgeneracijsko in povezovalno, v njem pa so med drugim klubski prostori za mlade in starejše, večnamenska dvorana, prostori za športnike, knjižni kotiček, terasa, zunanje balinišče ter okrepčevalnica in servisni prostori.