V Ljubljani odprt razpis za podelitev koncesije na področju družinske medicine in pediatrije

Ljubljana, 7. septembra - Mestna občina Ljubljana (Mol) je objavila razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti, in sicer na področju družinske medicine in pediatrije. Podelili bodo koncesijo za 2,5 programa družinske medicine in 0,6 programa pediatrije. Rok za prijavo je 29. september, je objavljeno na spletni strani Mola.