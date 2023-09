Podeljene nagrade in priznanja Univerze v Mariboru

Maribor, 24. septembra - Na Univerzi v Mariboru so ta teden obeležili 48-letnico obstoja in se ob tem s podelitvijo nagrad in priznanj zahvalili posameznikom za njihov izjemen doprinos ustanovi. Novi častni doktorji so postali Brendan McCormack, Kay Hameyer in Günther Löschnigg, zaslužna profesorja pa Marijan Kocbek in Ivan Krajnc.