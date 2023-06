Mariborska občina in univerza partnerici pri izvedbi Ofema

Maribor, 21. junija - Predstavniki Mestne občine Maribor in Univerze v Mariboru so danes slovesno podpisali pogodbe o sodelovanju pri izvedbi Olimpijskega festivala evropske mladine (Ofem) konec julija. Univerza bo pomagala z zagotovitvijo namestitvenih zmogljivosti v študentskih domovih, odstopila pa bo tudi prostore treh fakultet in športnega centra.