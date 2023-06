Univerze in kulturne ustanove z roko v roki za zaščito dediščine pred podnebnimi spremembami

Maribor, 1. junija - Slovenske univerze in kulturne ustanove združujejo moči v prizadevanjih za zaščito kulturne dediščine pred posledicami podnebnih sprememb. Na današnjem prvem sestanku v organizaciji Univerze v Mariboru in Pokrajinskega muzeja Maribor so tlakovali pot za nadaljnje sodelovanje na tem področju, ki bo vključevalo interdisciplinarne raziskave.