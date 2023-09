Strokovnjaki za manj smrti zaradi srčno-žilnih bolezni z zdravim načinom življenja

Ljubljana, 21. septembra - Bolezni srca in ožilja, med njimi srčni infarkt, možganska kap in srčno popuščanje, v Sloveniji letno povzročijo več tisoč prezgodnjih smrti, ki bi jih lahko z ustreznim ravnanjem preprečili, so danes pred svetovnima dnevoma srca in ozaveščanja o družinski hiperholesterolemiji opozorili strokovnjaki. Hkrati so pozvali k zdravemu načinu življenja.