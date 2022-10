Ena od štirih odraslih oseb po svetu utrpi možgansko kap

Ljubljana, 25. oktobra - Možganska kap je ena najpogostejših srčno-žilnih bolezni, utrpi jo ena od štirih odraslih oseb po svetu, približno 30-odstotkov v aktivnem delovnem obdobju, so opozorili na novinarski konferenci pred svetovnim dnevom možganske kapi. Izpostavili so pomen preventive, predvsem zdravega življenjskega sloga in rekreacije.