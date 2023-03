Ob svetovnem dnevu debelosti opozorila o porastu te bolezni

Ljubljana, 4. marca - Obeležujemo svetovni dan debelosti. Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da je debelost kronična bolezen, ki je v porastu, in je tesno povezana z nevarnostjo srčno-žilnih bolezni, sladkorne bolezni in povišanega krvnega tlaka. Predsednik Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije Matija Cevc meni, da je treba narediti vse, da bo debelosti čim manj.