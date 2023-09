V Nemčiji avgusta velik padec cen pri proizvajalcih

Frankfurt, 20. septembra - Cene industrijskih izdelkov pri nemških proizvajalcih so se avgusta zaradi okrevanja po šoku, ki ga je lani povzročil skok cen po začetku vojne v Ukrajini, precej znižale. V povprečju so bili izdelki v trgovini na debelo za 12,6 odstotka cenejši kot pred letom dni, so danes objavili na zveznem statističnem urada Destatis.