Nemčija junija znova presenetila z rastjo obsega industrijskih naročil

Berlin, 4. avgusta - Obseg industrijskih naročil se je v Nemčiji junija že drugi mesec zapored nepričakovano povečal, razlog za to pa je rast tujih naročil, so pokazali danes objavljeni podatki nemškega statističnega urada Destatisa. Na mesečni ravni se je obseg naročil okrepil za sedem odstotkov, medtem ko so ekonomisti pričakovali krčenje za 1,5 odstotka.