V Nemčiji junija le še malenkostna rast cen pri proizvajalcih

Wiesbaden, 20. julija - Cene industrijskih izdelkov pri nemških proizvajalcih so se junija zaradi cenejših energentov zvišale le minimalno. V povprečju so bili izdelki v trgovini na debelo za 0,1 odstotka dražji kot pred letom dni. To je najmanjša rast cen pri proizvajalcih od decembra 2020, so danes sporočili iz zveznega statističnega urada v Wiesbadnu.